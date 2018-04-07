"Динамо" уничтожило "Зарю"
Новости спорта: Футболисты "Динамо" одержали победу над Зарей, отгрузив в ее ворота четыре безответных мяча.
Динамо - Заря 4:0
Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)
Заря: Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала
Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко
На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)