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"Динамо" уничтожило "Зарю"

Динамо - Заря
16:12 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Футболисты "Динамо" одержали победу над Зарей, отгрузив в ее ворота четыре безответных мяча.

Динамо - Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол.
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