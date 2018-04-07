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Рибери: Становясь чемпионом, всегда испытываешь особенное чувство

Франк Рибери
23:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Французский полузащитник "Баварии" рассказал об эмоциях после победы в Бундеслиге.

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился эмоциями после завоевания титула немецкой Бундеслиги, который стал для мюнхенского клуба шестым кряду.

«Становясь чемпионом, всегда испытываешь особенное чувство. Мы очень усердно работали для того, чтобы сейчас праздновать чемпионство вместе с нашими болельщиками. Мы чемпионы, и это важно для нас! У нас отличная команда, и это замечательно», — приводит слова Рибери пресс-служба «Баварии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Франк забил 5 голов в 19 матчах.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Бавария, Франк Рибери, Футбол.
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