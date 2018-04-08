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"Альбасете" с Зозулей в составе уступил "Райо Вальекано"

Роман Зозуля
00:13 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: В поединке 34-го тура Сегунды "Альбасете" украинского форварда Романа Зозули принимал "Райо Вальекано".

Роман Зозуля вышел на поле на пятьдесят седьмой минуте матча, но так и не помог своей команде одержать хотя бы одно очко.

За Райо Вальекано, с фанатами которого, кстати, Зозуля имел конфликт в прошлом году в связи с возможным его переходом в этот клуб, отметился победным голом Де Томас на 86-ой минуте.

Отметим, что после 34-го тура Сегунды Райо Вальекано занимает первое место, имея в своем активе 61 очко, в то время как Альбасете, имея одну игру в запасе, занимает 13-е место с 44-ю очками.

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете, Футбол, Чемпионат Испании.
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