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Легендарный бразилец Роналдо признался, почему в свое время покинул "Барселону"

Роналдо
05:16 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бразилец Роналдо рассказал о своей карьере в каталонской "Барселоне".

41-летний бразильский нападающий Роналдо, за свою карьеру игравший, среди прочего, в «Барселоне», «Интере» и «Реале», вспомнил о причинах, побудивших его сменить каталонский клуб на миланский всего через год после подписания контракта.

«Я вёл с „Барселоной“ переговоры о продлении контракта, но решил не оставаться в клубе, потому что больше не доверял руководству. Затем на горизонте появился „Интер“, и это был очень интересный вызов. В те времена Серия A была лучшей лигой в мире, самой тяжёлой. Думаю, это был лучший выбор из всех, какие я мог сделать.

Я помню свой дебют. „Сан-Сиро“ был заполнен, и всё было прекрасно. Я испытал очень яркие эмоции — не только во время дебюта, но и за весь тот день. У нас с „Интером“ была замечательная история любви. Именно здесь я стал „Феноменом“, здесь меня начали называть так. Я всегда буду благодарен клубу», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

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