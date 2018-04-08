Кого готов отдать Моуриньо за Неймара

По ходу нынешнего сезона не раз появлялись слухи о том, что бразильский нападающий сожалеет о переходе в ПСЖ и хочет покинуть Лигу 1 ради более сильного чемпионата.

Как сообщает Daily Star, ситуацией намерен воспользоваться Манчестер Юнайтед. По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" планирует обменять сразу двух своих игроков – Поля Погба и Антони Мартиаля на Неймара. При этом МЮ готов доплатить еще 50 млн фунтов для того, чтобы подписать бразильца.

Напомним, что Поль Погба стал автором дубля в поединке против Манчестер Сити, который Юнайтед выиграл со счетом 3:2.