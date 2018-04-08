Ярмоленко - в заявке "Боруссии Д" на матч со "Штутгартом"
Новости спорта: Украинец Андрей Ярмоленко имеет возможность выйти на матч чемпионата Германии
Вчера сообщалось, что вингер восстановился после травмы ноги и уже тренируется в общей группе дортмундской команды.
Теперь же стало известно, что наставник Петер Штегер включил Ярмоленко в заявку на сегодняшний матч со «Штутгартом» (начало в 16:30).
Правда, официальный сайт «Боруссии» ожидает, что Андрей останется на лавке запасных.
Футболист, забивший в нынешнем сезоне 6 голов, не играл с 27 января.