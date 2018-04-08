Суркис - о новом президенте УПЛ

6 апреля Премьер-Лига Украины получила нового президента, которым стал Томас Гримм.

Как и его предшественник Владимир Генинсон, Гримм поставил задачу объединить телевизионные права в один пул, но Суркис сомневается, что это возможно.

«На выборах президента УПЛ был мой представитель и мы проголосовали за Гримма. Только его дела покажут, что он может достичь на этой должности».

«Гримм должен объединить наш футбол, наши клубы. Что касается единого телевизионного пула, то я в это не верю. Фаны? Может, ему и удастся привлечь их на стадион с помощью какой-то западной программы».

«Самое главное, чтобы для всех клубов были одинаковые условия, а наш чемпионат был интересен для зрителя. Если люди будут приходить на стадион, значит Гримм на правильном пути. Давайте дадим ему год поработать, а потом выслушаем», - поведал Суркис.