"Рома" - "Барселона", "МС" - "Ливерпуль": кто рассудит матчи Лиги чемпионов

Стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Барселона" и "Манчестер Сити" – "Ливерпуль", сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч "Рома" – "Барселона" обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощниками будут Николя Дано и Сириль Грингор. Четвёртым рефери будет Хишам Закрани, а дополнительными помощниками судьи – Рюдди Бюке и Николя Ренвий.

Игру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помощники судьи – Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвёртый рефери – Теодоро Собрино. Дополнительными помощниками арбитра будут Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес.