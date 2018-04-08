Роналду забил 650-й гол в карьере

Мадридское дерби в эти минуты проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

На 53-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Для португальского футболиста этот гол стал 650-м в матчах за клубы и сборную Португалии. Для покорения этой отметки Роналду, с учётом сегодняшнего матча, потребовалось провести 903 игры.

Гол, который забил Роналду, стал 500-м в истории мадридских дерби в рамках Ла Лиги.