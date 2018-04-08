Гризманн о переговорах с "Барселоной"

Форвард Мадридского Атлетико Антуан Гризманн опроверг слухи о переговорах с каталонской Барселоной.

"Я не знаю, откуда информация о переговорах с Барселоной, и ничего не могу сказать по этому поводу. В данный момент знаю точно одно – это ложь", – цитирует Гризманна испанская Marca, ссылаясь на французский канал TF1.

Также Гризманн заявил, что примет решения о своем будущем перед чемпионатом мира-2018 года.

Отметим, что нынешний контракт француза с "матрасниками" рассчитан до 2022 года.