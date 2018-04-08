Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо
X

Гризманн о переговорах с "Барселоной"

Антуан Гризманн
21:35 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Антуан Гризманн примет решение о своем будущем накануне чемпионата мира-2018.

Форвард Мадридского Атлетико Антуан Гризманн опроверг слухи о переговорах с каталонской Барселоной.

"Я не знаю, откуда информация о переговорах с Барселоной, и ничего не могу сказать по этому поводу. В данный момент знаю точно одно – это ложь", – цитирует Гризманна испанская Marca, ссылаясь на французский канал TF1.

Также Гризманн заявил, что примет решения о своем будущем перед чемпионатом мира-2018 года.

Отметим, что нынешний контракт француза с "матрасниками" рассчитан до 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Антуан Гризманн, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Гвардиола станет самым высокооплачиваем тренером мира Матч "Динамо" – "Заря" стал самым посещаемым в УПЛ в 2018 году ПСЖ нацелился на главную звезду "Ливерпуля"

Последние новости

Команда Трампа обсудит варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии Эти автомобили легко пройдут 300 тыс. км с минимальными затратами (Видео) В Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег
Сегодня читают в спорте
01 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
02 Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)
03 Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
04 Легендарный бразилец Роналдо признался, почему в свое время покинул "Барселону"
05 Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая
Новости сегодня
22:30 В Киевской области задержан браконьер
22:29 Не Дракулой единым: чарующая красота пейзажей таинственной Румынии (Фото)
22:21 Гладкий обошел Шевченко (Видео)
22:20 Смех до слез: девушки, которые слегка переборщили с макияжем
22:19 Действующие советы, которые помогут не переедать во время праздников
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский поздравил христиан с Пасхой Папа Римский поздравил христиан с Пасхой
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику
Добавить комментарий
0