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Суркис: От матча с "Шахтером" я ожидаю красивого футбола

Игорь Суркис
19:54 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Игорь Суркис прокомментировал грядущий матч чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо", который состоится 14 апреля.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером".

- От матча с "Шахтером" я ожидаю хорошего, красивого, боевого футбола, с ажиотажем, полным стадионом, зрелищной игрой. На этом этапе любой матч определяющий. Сегодня также нельзя было терять очки. За каждую победу дается три пункта. Если матч с "Шахтером" сложиться для нас удачно, борьба за чемпионство будет продолжаться, если нет, мы потеряем все шансы.

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Новости спорта, Игорь Суркис, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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