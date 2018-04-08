Суркис: От матча с "Шахтером" я ожидаю красивого футбола

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером".

- От матча с "Шахтером" я ожидаю хорошего, красивого, боевого футбола, с ажиотажем, полным стадионом, зрелищной игрой. На этом этапе любой матч определяющий. Сегодня также нельзя было терять очки. За каждую победу дается три пункта. Если матч с "Шахтером" сложиться для нас удачно, борьба за чемпионство будет продолжаться, если нет, мы потеряем все шансы.