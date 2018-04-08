Роналду покорилось феноменальное достижение

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал" принимал на своем поле "Атлетико". Мадридское дерби проходило на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

На 53-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счёт в матче. Для португальского футболиста этот гол стал 40-м в матчах всех турниров нынешнего сезона. Таким образом, ему удалось покорить эту отметку восьмой год подряд.

Напомним, что для Роналду этот мяч стал 650-м в 903 матчах во всех турнирах за сборную и клубы. Матч завершился ничьей 1:1.