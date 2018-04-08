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"Арсенал" - "Саутгемптон": обзор матча (Видео)

ФК Арсенал
22:54 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть обзор и видео голов матча 33-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Саутгемптон".

Подопечные Арсена Венгера без нескольких ключевых исполнителей набрали три очка в матче 33-го тура АПЛ (3:2).

Арсенал — Саутгемптон 3:2

Голы: Обамеянг, 29, Уэлбек, 38, 82 — Лонг, 18, Остин, 73.

Арсенал: Чех — Бельерин (Холдинг, 77), Чеймберс, Мустафи, Колашинац — Эльнени, Джака — Ивоби, Нельсон (Уилшир, 65), Уэлбек — Обамеянг (Ляказетт, 71).

Саутгемптон: Маккарти — Суареш, Стивенс, Худт, Йосида (Остин, 72), Бертранд - Ромеу, Хойбьерг — Уорд-Праус, Лонг (Симс, 80), Тадич.

Предупреждения: Бельерин, Уилшир — Худт.

Удаления: Эльнени 90+4 — Стивенс, 90+2. (Оба — неспортивное поведение).

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), ФК Саутгемптон, Футбол.
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