Сборная Японии уволила главного тренера за два месяца до старта ЧМ-2018
Новости спорта: Вахид Халилходжич не сможет повезти японскую сборную в Россию.
Главный тренер сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич отправлен в отставку.
Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима принял решение уволить 65-летнего специалиста в связи с неудачными играми национальной команды в последних товарищеских матчах. В 2018-м году японцы проиграли Украине (1:2) и сыграли вничью с командой Мали (1:1)
Босниец возглавил японскую сборную в марте 2015 года, сменив на этом посту мексиканца Хавьера Агирре.
По словам главы Федерации футбола Японии Козо Ташимы, имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшее время
Главный кандидат – ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.
Напомним, сборная Японии пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, где в рамках группового этапа сыграет с Польшей, Колумбией и Сенегалом.