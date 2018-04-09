Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо
X

Сборная Японии уволила главного тренера за два месяца до старта ЧМ-2018

Вахид Халилходжич
07:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вахид Халилходжич не сможет повезти японскую сборную в Россию.

Главный тренер сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич отправлен в отставку.

Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима принял решение уволить 65-летнего специалиста в связи с неудачными играми национальной команды в последних товарищеских матчах. В 2018-м году японцы проиграли Украине (1:2) и сыграли вничью с командой Мали (1:1)

Босниец возглавил японскую сборную в марте 2015 года, сменив на этом посту мексиканца Хавьера Агирре.

По словам главы Федерации футбола Японии Козо Ташимы, имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшее время

Главный кандидат – ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

Напомним, сборная Японии пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, где в рамках группового этапа сыграет с Польшей, Колумбией и Сенегалом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Вахид Халилходжич, Новости футбола, Сборная Японии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Гризманн о переговорах с "Барселоной" "Рома" - "Барселона", "МС" - "Ливерпуль": кто рассудит матчи Лиги чемпионов "Боруссия" Ярмоленко обыграла "Штутгарт"

Последние новости

Лечение в Израиле: главные мифы и правда "Валенсия" обыграла Эспаньол и обошла "Реал" в таблице Примеры Смеяться надо часто: утренние анекдоты 9 апреля
Сегодня читают в спорте
01 Гладкий обошел Шевченко (Видео)
02 Роналду покорилось феноменальное достижение
03 Промоутер Ломаченко подтвердил слова Мейвезера о бое с Дэвисом
04 "Валенсия" обыграла Эспаньол и обошла "Реал" в таблице Примеры
05 Свитолина посетила матч АПЛ "Челси" - "Вест Хэм"
Новости сегодня
07:36 В Японии произошло мощное землетрясение, есть раненые
07:30 На Черкащине пресекли сбыт метадона на 150 тысяч гривень
07:29 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.04 - 15.04)
07:27 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
07:22 Свитолина посетила домашний матч "Челси"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства Названа средняя зарплата работающих в Польше украинцев
Новости: Парламентские выборы в Венгрии выиграла партия Орбана Выборы в парламент Венгрии выиграла партия Орбана
Новости: Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание
Новости: Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.04 - 15.04) Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.04 - 15.04)
Добавить комментарий
0