Сборная Японии уволила главного тренера за два месяца до старта ЧМ-2018

Главный тренер сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич отправлен в отставку.

Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима принял решение уволить 65-летнего специалиста в связи с неудачными играми национальной команды в последних товарищеских матчах. В 2018-м году японцы проиграли Украине (1:2) и сыграли вничью с командой Мали (1:1)

Босниец возглавил японскую сборную в марте 2015 года, сменив на этом посту мексиканца Хавьера Агирре.

По словам главы Федерации футбола Японии Козо Ташимы, имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшее время

Главный кандидат – ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

Напомним, сборная Японии пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, где в рамках группового этапа сыграет с Польшей, Колумбией и Сенегалом.