Степаненко: С удовольствием ушел бы

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о сорвавшемся трансфере с «Кристал Пэлас» во время зимнего трансферного окна.

- В лондонский «Кристал Пэлас» перешли бы?

- Перешел бы. Потому что это очень сильный чемпионат, большая конкурентоспособность, и совсем другой уровень, там играя каждый матч, растешь. Тем более хочется выйти из зоны комфорта. Одно дело, когда ты играешь дома, тебя все знают, ты заслужил уже уровень доверия, и другое дело – все начинать сначала. Конечно, что это не должно сказываться на семье и быте, условия должны соответствовать более менее тому, что есть в «Шахтере», но в другой чемпионат я бы пошел играть. К сожалению, «Кристал Пэлас» поздно обратился, они долго рассматривали вариант аренды с правом выкупа летом, если они остаются в АПЛ. Но это вариант мы откинули сразу. А потом они не могли определиться, могут ли они выделить из бюджета деньги на трансфер. В принципе, никто так футболистов не продает, нужно все делать заранее.

- Клуб мечта Тараса Степаненко?

- Мне всегда нравилась Англия. В «Манчестер Юнайтед», или в «Ливерпуль» я был с удовольствием уехал.

- Так Юрген Клопп или Жозе Моуриньо?

- Тяжело сказать, нужно спросить у Генриха Мхитаряна, он работал с обоими.