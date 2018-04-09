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Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер"

Александр Хацкевич
12:22 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Наставник "Динамо" – о возможном уходе 31-летнего бразильского форварда

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что нападающий Жуниор Мораес сообщил ему, что не подписывал соглашение с донецким «Шахтером»

«Кто-то специально поднимает эту тему. Я привык доверять людям. Разговаривал с Мораесом две недели назад, когда появилась информация о его контракте с «Шахтером». И президент разговаривал. Жуниор сказал, что ничего не подписывал. Мы верим своему футболисту», – сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец Мораес близок к переходу в «Шахтер».

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Жуниор Мораес, Новости футбола, Футбол.
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