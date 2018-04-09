Неймар и Месси нарядились в странные костюмы, анонсировав "большие события"

Бразилец Неймар выложил в Twitter совместное фото с экс-одноклубником по Барселоне Лионелем Месси. Оба футболиста нарядились в странные костюмы. Месси повесил на шею лиловый шарф из перьев. Также игроки надели блестящие шляпы.

Бразилец решил заинтриговать болельщиков, прикрепив странную подпись к фото, где анонсировал "большие события".

"Когда мы – я и мой друг Лео Месси, – встречаемся вместе, случаются большие события! Совсем скоро расскажу вам больше! Оставайтесь с нами!", – написал бразилец.

Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! pic.twitter.com/y22nDbWkOR — Neymar Jr (@neymarjr) 8 апреля 2018 г.

Напомним, что форвард восстанавливается от травмы, которую получил в матче чемпионата Франции против Марселя. У Неймара диагностировали трещину в пятой плюсневой кости, а возвращения лидера ПСЖ ожидается на начало мая.