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Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов

Андрей Шевченко
20:20 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной Украины определит полуфинальные пары Лиги чемпионов.

Шевченко останется главным действующим лицом очередного этапа жеребьевки Лиги чемпионов, и именно тренер сборной Украины примет участие в жеребьевке полуфиналов еврокубка.

Сама церемония состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Финал турнира пройдет на НСК Олимпийский в Киеве 26 мая.

Как информирует zbirna.com, после жеребьевки Шевченко планирует вернуться в Украину и посетит матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», который состоится 14 апреля в Харькове.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Лига Чемпионов, Новости футбола, Футбол.
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