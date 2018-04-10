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Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
07:38 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Во вторник, 10 апреля, мы узнаем имена первых полуфиналистов Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 1/4 финала
Матчи 10 апреля
21:45 Манчестер Сити - Ливерпуль Футбол 2
21:45 Рома - Барселона НЛО
Главными событиями для болельщиков футбола станут два ответных поединка 1/4 Лиги чемпионов.
Итальянская «Рома» попытается сотворить чудо и отыграться после 1:4 с «Барселоной», а «Манчестер Сити» - пройти «Ливерпуль» после гостевых 0:3. Обе встречи начнутся в 21:45.
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