Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля

Лига чемпионов 1/4 финала

Матчи 10 апреля

21:45 Манчестер Сити - Ливерпуль Футбол 2

21:45 Рома - Барселона НЛО

Главными событиями для болельщиков футбола станут два ответных поединка 1/4 Лиги чемпионов.

Итальянская «Рома» попытается сотворить чудо и отыграться после 1:4 с «Барселоной», а «Манчестер Сити» - пройти «Ливерпуль» после гостевых 0:3. Обе встречи начнутся в 21:45.