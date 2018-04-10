"Тоттенхэм" попросил АПЛ добавить Кейну один гол

«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству английской Премьер-лиги с просьбой записать второй гол Кристиана Эриксена в ворота «Сток Сити» (2:1) на Гарри Кейна, сообщает Sky Sports.

Решение клуба основано на пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча, прежде чем он залетел в ворота.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» 24 гола в 31 матче.

Сам Гарри в Instagram уверял своих фанатов, что гол забил именно он.