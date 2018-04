Лионель Месси стал послом ООН

«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека.

Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – рассказал Лионель Месси.

We join @unwto in welcoming Lionel Messi as Ambassador for Responsible Tourism!

The renowned player will work to promote the benefits of responsible travel: https://t.co/GF0WFKTzwd pic.twitter.com/YiyEYud5m9

— United Nations (@UN) 10 апреля 2018 г.