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Лионель Месси стал послом ООН

Лионель Месси
11:53 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси послом по ответственному туризму.

«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека.

Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – рассказал Лионель Месси.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили в субботу назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1). Месси присоединился к бывшему футболисту «Реала» Фернандо Йерро и экс-тренеру сборной Испании Висенте дель Боске, которые вместе с ЮНВТО поддерживают связь спорта и туризма.

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Новости спорта, Лионель Месси, ООН, ФК Барселона, Футбол.
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