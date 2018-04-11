Красников получил должность вице-президента "Динамо"

Бывший селекционер «Днепра» и «Металлиста» Евгений Красников получил должность вице-президента киевского «Динамо», сообщает шоу «Татотаке».

Во время представления Красникова клубу, его назвали вице-президентом.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что Красников будет сотрудничать с «Динамо» в работе по трансферам. При этом, в «Динамо» также будет работать еще один экс-селекционер «Днепра» и «Металлиста» Вадим Комардин.

Отметим, что Красников также остается заместителем главы комитета сборных Украины, а также возглавляет Федерацию футбола Харьковской области.