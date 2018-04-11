Лидер "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"

Травму 28-летний опорник получил еще 1 апреля в матче с Зарей (3:0), в результате чего пропустил следующий поединок с Вересом (2:0).

До сегодняшнего дня Степаненко занимался индивидуально, хотя ранее главный тренер Горняков заявлял, что рассчитывает на него в игре с Динамо.

Марлос, по информации источника, не принял участие в тренировке из-за проблем со спиной, при этом серьезность повреждения 29-летнего футболиста не уточняется.

Накануне в общую группу также вернулся правый защитник Богдан Бутко, поэтому все футболисты команды, кроме Марлоса, находятся в строю.

Один из центральных поединков всего чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 14 апреля.