Форвард "Ювентуса" близок к переезду в Китай

В прошлом сезоне хорватский форвард был основным игроком "старой синьоры" в схеме 4-2-3-1, однако в сезоне нынешнем Марио все чаще остается на скамейке запасных.

Как сообщает Tuttosport, Манджукич получил предложение из Китая еще зимой, однако отверг его, решив остаться в Ювентусе. Тем не менее, будущим летом "бьянко-нери" могут попытаться выгодно продать хорвата и настоять на его трансфере, так как в команде на него больше серьезно не рассчитывают, а предложение из Китая все еще в силе.

В последний раз Манджукич поражал ворота соперника 17 декабря.

Всего на его счету 4 гола в 27 матчах Серии А.