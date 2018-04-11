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Форвард "Ювентуса" близок к переезду в Китай

Марио Манджукич
14:25 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич имеет на руках предложение из китайской Суперлиги.

В прошлом сезоне хорватский форвард был основным игроком "старой синьоры" в схеме 4-2-3-1, однако в сезоне нынешнем Марио все чаще остается на скамейке запасных.

Как сообщает Tuttosport, Манджукич получил предложение из Китая еще зимой, однако отверг его, решив остаться в Ювентусе. Тем не менее, будущим летом "бьянко-нери" могут попытаться выгодно продать хорвата и настоять на его трансфере, так как в команде на него больше серьезно не рассчитывают, а предложение из Китая все еще в силе.

В последний раз Манджукич поражал ворота соперника 17 декабря.

Всего на его счету 4 гола в 27 матчах Серии А.

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Новости спорта, Марио Манджуки, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии.
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