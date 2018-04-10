Тайсон - о Дарио: Это фантастический человек, который никогда не оставлял "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что вернет Дарио Срне капитанскую повязку.

"Я всегда думал о коллективе и индивидуалистом никогда не был. Думаю, после Исмаили у меня больше всех голевых передач. Я доволен, что капитанская повязка у меня. Это говорит о том, что меня уважают в коллективе.

Нам не хватает Дарио, не только как футболиста, но и как человека в повседневной тренировочной жизни. Он воюет на поле, за что очень многие недруги говорят плохо о нем. Но для меня это фантастический человек, который никогда не оставлял "Шахтер". Он и сейчас смотрит все игры "Шахтера". Когда он вернется, я, не задумываясь, верну ему капитанскую повязку.

Надеюсь, мы станем чемпионами и я хочу, чтобы Дарио был на стадионе в этот момент, чтобы отмечал успех вместе нами. Если станем чемпионами — этот титул будет посвящен во многом именно ему", – сказал Тайсон.