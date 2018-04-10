"Шахтер" продлил контракт с Пятовым

Соглашение рассчитано на два с половиной года.

«Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с Горняками. Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал».

«Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в Шахтере. Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше», — сказал Пятов.

Пятов играет в Шахтере с 2006 года, когда перешел из Ворсклы. С тех пор Андрей вышел в 378 матчах во всех турнирах.

Вместе с Пятовым, который давно является первым голкипером команды, Горняки добыли 21 трофей: семь раз побеждали в чемпионате Украины, 6 раз — в Кубке Украины, 7 — Суперкубок Украины, а в 2009-м стали триумфаторами Кубка УЕФА.