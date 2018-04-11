"Шахтер" - "Динамо": названа судейская бригада на матч

Определилась судейская бригада, которая обслужит центральный матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, где встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Главным арбитром назначено 42-летнего Константина Труханова из Харькова. Боковые арбитры – Сергей Беккер и Александр Войтюк, а четвертый судья – Виталий Романов.

Напомним, что поединок Шахтера и Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков в турнирной таблице.