Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча
Новости: "Ливерпуль" не оставил шансов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал ЛЧ "Ливерпуль" не оставил шансов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал ЛЧ
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
X

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": 1:2: видео голов и обзор матча

ФК Ливерпуль
07:49 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В Манчестере завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Габриэль Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане – Габриэль Жезус

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум – Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане

Предупреждения: Эдерсон, Б. Силва – Мане, Александер-Арнольд, Фирмино, ван Дейк

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Интер" и "Лестер" ближе всех к Лунину "Шахтер" продлил контракт с Пятовым Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)

Последние новости

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2018 года Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2018: все знаки зодиака "Шахтер" - "Динамо": названа судейская бригада на матч
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ
02 "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча
03 Стал известен возможный соперник Головкина
04 Экс-президент ПФЛ прокомментировал скандальный матч в Первой лиге Украины
05 Проигрыш "Ман Сити" в дерби лишил африканского болельщика жены
Новости сегодня
08:22 Красников получил должность вице-президента "Динамо"
08:16 Волейбол. "Белогорье" стал обладателем мужского Кубка ЕКВ
08:08 Ученые обнаружили пластик внутри мертвого кашалота
08:04 Смех до слез: эти люди забили на мнение окружающих и чувство стыда
08:02 "Мы хотим в финал": Ди Франческо - о сумасшедшем матче против "Барселоны"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем
Добавить комментарий
0