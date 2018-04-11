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Как "Рома" отпраздновала победу над "Барселоной" (Видео)

ФК Рома
09:32 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В празднестве принял участие легендарный капитан "волков" Франческо Тотти

После победы над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов раздевалка «Ромы» стала центром празднования успеха. Результат матча позволил «волкам» пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз команда добиралась до этой стадии турнира 34 года назад.

В чествовании команды принял участие и экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти, который поздравил игроков прямо в раздевалке.

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