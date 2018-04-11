"Бавария" - "Севилья": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч Бавария – Севилья состоится 11 апреля на "Альянц - Арене" в 21:45.

В Украине прямую трансляцию матча покажут на канале "Футбол 1".

Напомним, что в первом матче Севилья уступила Баварии дома со счетом 1:2. Голы на свой счет записали Сарабия, Навас, который отличился в собственные ворота и Тьяго Алькантара. Победа на выезде в первом матче, а также оформления чемпионства в Бундеслиге делают мюнхенский клуб фаворитом пары, ведь теперь команда Хайнкеса целенаправленно готовится к матчу с испанцами.