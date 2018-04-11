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"Бавария" - "Севилья": где смотреть матч Лиги чемпионов
13:55 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Бавария и Севилья встретятся 11 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч Бавария – Севилья состоится 11 апреля на "Альянц - Арене" в 21:45.

В Украине прямую трансляцию матча покажут на канале "Футбол 1".

Напомним, что в первом матче Севилья уступила Баварии дома со счетом 1:2. Голы на свой счет записали Сарабия, Навас, который отличился в собственные ворота и Тьяго Алькантара. Победа на выезде в первом матче, а также оформления чемпионства в Бундеслиге делают мюнхенский клуб фаворитом пары, ведь теперь команда Хайнкеса целенаправленно готовится к матчу с испанцами.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Бавария, ФК Севилья.
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