"Бавария" - "Севилья": где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости спорта: Бавария и Севилья встретятся 11 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч Бавария – Севилья состоится 11 апреля на "Альянц - Арене" в 21:45.
В Украине прямую трансляцию матча покажут на канале "Футбол 1".
Напомним, что в первом матче Севилья уступила Баварии дома со счетом 1:2. Голы на свой счет записали Сарабия, Навас, который отличился в собственные ворота и Тьяго Алькантара. Победа на выезде в первом матче, а также оформления чемпионства в Бундеслиге делают мюнхенский клуб фаворитом пары, ведь теперь команда Хайнкеса целенаправленно готовится к матчу с испанцами.