Иньеста: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился впечатлениями после поражения от "Ромы" (0:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов

"С этим поражением трудно смириться. Оно кажется нереальным. У нас было хорошее преимущество, но мы вылетели, потому как очень плохо сыграли в Риме. Лига чемпионов наказывает за такие вещи.

Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов, но сейчас тяжелое время для всей команды, для всех нас. Мы очень хотели выиграть этот турнир, но в очередной раз потерпели неудачу", - приводит слова капитана "сине-гранатовых" пресс-служба УЕФА.