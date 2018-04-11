Марио Балотелли может переехать в США

Как сообщает Sports Illustrated, контракт итальянца с «Ниццей» истекает летом. Таким образом, футболист имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Одним из заинтересованных в услугах Балотелли клубов оказался американский «Ди-Си Юнайтед», который недавно обращался к агенту форварда Мино Райоле.

Ранее сообщалось, что на Балотелли претендует «Рома».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 23 матча во французской Лиге 1 и забил 14 голов.