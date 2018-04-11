Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" усилят меры безопасности

Начальник департамента Харьковской ОГА по взаимодействию с правоохранительными органами Алексей Максимов рассказал о подготовке к центральному матчу 27-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо», который состоится 14-го апреля на ОСК «Металлист» в Харькове (начало — в 17:00) и встрече фанатов киевской команды.

«Проработано несколько возможных сценариев, несколько возможных путей приезда к нам уважаемых гостей и обеспечения общественного порядка во время движения в Харьков и по городу перед началом матча и после его окончания. Мы понимаем, что это достаточно большое количество людей, и надо обеспечить их беспрепятственное движение к местам, где они будут собираться и уезжать домой, чтобы мы обеспечили и их безопасность, в том числе.

Увеличивается количество правоохранителей, обеспечивающих выполнение этих мероприятий, повышается бдительность и готовность, начиная от границ области. Привлечены все звенья правоохранительной системы для недопущения любых проявлений экстремизма, для противодиверсионной защиты, а также противодействия террористической угрозе. Вводятся усиленные меры безопасности в местах массового пребывания людей: в аэропорту, на авто- и железнодорожных вокзалах, в метрополитене и т.д.», — отметил Максимов в комментарии телеканалу «Футбол 1».