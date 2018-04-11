Судейские назначения на 27 тур УПЛ

14 апреля состоится два матча. Мариуполь и Верес рассудит Дмитрий Бондаренко (Одеса), а вот главный матч первого круга второй части сезона между Шахтером и Динамо в Харькове обслужит харьковчанин Константин Труханов.

15 апреля состоится еще четыре матча.

Олимпик — Александрия, Владимир Новохатний (Киев);

Зирка — Черноморец, Дмитрий Кутаков (Киевская обл.);

Заря — Ворскла, Виктор Копиевский (Кропивницкий);

Сталь — Карпаты, Николай Кривоносов (Киев).