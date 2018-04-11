В игре против "Ювентуса" за "Реал" может выйти 18-летний вундеркинд
Новости спорта: Мигель Баэса готовился вместе с главной командой "Реала" к матчу Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Часть тренировки юный хавбек провел исключительно под присмотром главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.
Отметим, что тренеры очень редко перед матчами Лиги чемпионов приглашают на тренировку игроков молодежных составов.
Баэса является одним из самых ярких представителей кантеры Реала последних двух лет. Сейчас 18-летний андалусиец выступает за Хувениль А, который возглавляет экс-игрок Реала Гути. На его счету 13 голов и он с этим показателем является лучшим бомбардиром команды