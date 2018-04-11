В игре против "Ювентуса" за "Реал" может выйти 18-летний вундеркинд

Часть тренировки юный хавбек провел исключительно под присмотром главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

Отметим, что тренеры очень редко перед матчами Лиги чемпионов приглашают на тренировку игроков молодежных составов.

Публикация от Miguel Baeza (@miguelbaeza_) 9 Апр 2018 в 7:09 PDT

Баэса является одним из самых ярких представителей кантеры Реала последних двух лет. Сейчас 18-летний андалусиец выступает за Хувениль А, который возглавляет экс-игрок Реала Гути. На его счету 13 голов и он с этим показателем является лучшим бомбардиром команды