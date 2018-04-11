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"Шахтер" будет играть на победу: Степаненко о матче с "Динамо"

Тарас Степаненко
20:35 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями от матча против "Динамо".

Шахтер сразится с Динамо в рамках 27-го тура УПЛ .

"Любой матч с Динамо важный, а тем более, учитывая сегодняшнюю ситуацию и позицию в турнирной таблице. Я думаю, это будет ключевой матч, прежде всего – для Динамо, потому что у нас все-таки есть преимущество, и, если киевляне не смогут его сократить, то им будет очень тяжело", — сказал Степаненко в интервью телеканалу Футбол 2.

"Мы будем играть на победу. Мы играем дома. Прошлые две игры Динамо постоянно отсиживалось в обороне, если смотреть по статистике. В этот раз им нужно что-то предпринимать и пытаться выходить вперед. Я думаю, это будет хорошо для болельщиков и игры в целом"

Матч Шахтер — Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля.

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