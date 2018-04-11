За что удалили Гвардиолу в матче с "Ливерпулем"

Накануне Ман Сити во второй раз уступил Ливерпулю и покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

После окончания первого тайма случился скандал. Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола побежал к судьям и принялся что-то кричать им в агрессивной манере.

За это главный арбитр встречи Матеу Лаос принял решения отправить наставника на трибуны.

AS сообщает, что Гвардиола подбежал к Лаосу и его помощникам со словами "Закройте свои рты, это был гол". Тренер говорил о незасчитанном голе Лероя Сане в конце тайме, отмененного из-за якобы офсайда.

На это Лаос отреагировал мгновенно и попросил членов штаба Гвардиолы передать ему, что он не может возвращаться в техническую зону.