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За что удалили Гвардиолу в матче с "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола
21:44 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Стало известно, что именно сказал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола членам судейской бригады в матче против Ливерпуля.

Накануне Ман Сити во второй раз уступил Ливерпулю и покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

После окончания первого тайма случился скандал. Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола побежал к судьям и принялся что-то кричать им в агрессивной манере.

За это главный арбитр встречи Матеу Лаос принял решения отправить наставника на трибуны.

AS сообщает, что Гвардиола подбежал к Лаосу и его помощникам со словами "Закройте свои рты, это был гол". Тренер говорил о незасчитанном голе Лероя Сане в конце тайме, отмененного из-за якобы офсайда.

На это Лаос отреагировал мгновенно и попросил членов штаба Гвардиолы передать ему, что он не может возвращаться в техническую зону.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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