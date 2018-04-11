Марлос вернется в общую группу "Шахтера"

Сегодня, 11 апреля, Шахтер провел тренировку на УТК имени Банникова. Официальный сайт клуба сообщает, что по индивидуальной программе продолжил заниматься полузащитник Марлос.

Однако, ожидается, что уже завтра игрок будет тренироваться в общей группе без каких-либо ограничений.

Тем не менее, его участие в матче против Динамо 14 апреля продолжает оставаться под небольшим вопросом.

Шахтер примет Динамо в Харькове в рамках 27-го тура УПЛ.