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Марлос вернется в общую группу "Шахтера"

Марлос
23:08 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лидер Шахтера Марлос продолжает восстанавливаться после повреждения.

Сегодня, 11 апреля, Шахтер провел тренировку на УТК имени Банникова. Официальный сайт клуба сообщает, что по индивидуальной программе продолжил заниматься полузащитник Марлос.

Однако, ожидается, что уже завтра игрок будет тренироваться в общей группе без каких-либо ограничений.

Тем не менее, его участие в матче против Динамо 14 апреля продолжает оставаться под небольшим вопросом.

Шахтер примет Динамо в Харькове в рамках 27-го тура УПЛ.

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Новости спорта, Марлос, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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