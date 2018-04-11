Одному из лидеров "Барселоны" понадобится операция после игры с "Ромой"

Во время ответного четвертьфинального матча против Ромы, который стал роковым для Барселоны, полузащитник каталонцев Иван Ракитич сломал палец на левой руке.

Обследование показало, что хорвату нужна операция, запланированная на вечер среды, 11 апреля.

О сроках восстановления Ракитича будет сообщено дополнительно после завершения операции.