Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
Новости: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости: Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти
Новости: "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний
X

Одному из лидеров "Барселоны" понадобится операция после игры с "Ромой"

Иван Ракитич
18:28 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич получил повреждение в поединке против римской "Ромы".

Во время ответного четвертьфинального матча против Ромы, который стал роковым для Барселоны, полузащитник каталонцев Иван Ракитич сломал палец на левой руке.

Обследование показало, что хорвату нужна операция, запланированная на вечер среды, 11 апреля.

О сроках восстановления Ракитича будет сообщено дополнительно после завершения операции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Иван Ракитич, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" усилят меры безопасности Форвард "Ювентуса" близок к переезду в Китай Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти

Последние новости

Нереально дорогие особняки, в которых давно уже никто не живет (Фото) Турция не вернет Африн Асаду Варан: Роналду - важнейший для нас игрок, он уникален
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
02 Президент "Ромы" искупался в фонтане после разгрома "Барселоны" (Видео)
03 "Ничего не понял": Ребров - о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов
04 Франков потролил игроков "Ромы" после победы над "Барселоной"
05 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости сегодня
19:27 Мэрайя Кэри призналась, что страдает от психического заболевания
19:19 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
19:16 СМИ: Над Эр-Риядом прогремели три взрыва
19:03 Арум о возможном бое Ломаченко с бойцом Мейвезера
18:56 Нереально сдержать смех: когда не повезло с соседями в самолете
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0