"Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев.

"Реал" 1:3 "Ювентус"

Первый матч 3:0 (Видео)

Голы: Роналду 90+7' (с пенальти)- Манджукич 2', 37', Матюйди 61'

Предупреждения: Карвахаль 22', Марсело 81' - Пьянич 17', Манджукич 29', Лихтштайнер 36', Алекс Сандро 67', Дуглас Коста 72', Бенатья 90'

Удаление: Буффон 90+3'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Манджукич, точно пробивший в угол ворот. На 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера. Третий мяч забил Блез Матьюди, обыгравший голкипера "Реала" Кейлора Наваса.

На 93-й минуте красную карточку получил Джанлуиджи Буффон и покинул поле. Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса", который успешно реализовал Криштиану Роналду.

Напомним, первый матч в Турине завершился со счётом 3:0 в пользу "сливочных". Таким образом, "Реал" отправляется в полуфинал турнира, а "Ювентус" завершает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.