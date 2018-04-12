Голуби обгадили авто игрока "Ман Сити"

Игроки Манчестер Сити установили в команде новое правило – раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.

Но оказывается и сам португалец делает себя объектом насмешек. В среду утром он прибыл на тренировку Ман Сити на своем Мерседесе, с одной стороны обгаженой голубями. Белые полосы ярко выделялись на черном авто.

Напомним, раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.

То его бросят в бассейн, то разобьют о голову яйцо, то подвесят ботинки. Над футболистом издевается даже наш Александр Зинченко.

Полет в бассейн:

Bernardo Silva bullied at man city pic.twitter.com/oao248fDEv — Raf (@BernardoSilky) 28 ноября 2017 г.

А вот на день рождения Жезуса партнеры решили "поздравить" разбиванием яиц на голове, и тут досталось Силве.

Бернарду Силва был первым приобритением Гвардиолы у руля "Ман Сити".