Голуби обгадили авто игрока "Ман Сити"
Новости спорта: Над Бернарду Силвой издеваются не только партнеры.
Игроки Манчестер Сити установили в команде новое правило – раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.
Но оказывается и сам португалец делает себя объектом насмешек. В среду утром он прибыл на тренировку Ман Сити на своем Мерседесе, с одной стороны обгаженой голубями. Белые полосы ярко выделялись на черном авто.
Напомним, раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.
То его бросят в бассейн, то разобьют о голову яйцо, то подвесят ботинки. Над футболистом издевается даже наш Александр Зинченко.
Полет в бассейн:
Bernardo Silva bullied at man city pic.twitter.com/oao248fDEv
— Raf (@BernardoSilky) 28 ноября 2017 г.
А вот на день рождения Жезуса партнеры решили "поздравить" разбиванием яиц на голове, и тут досталось Силве.
Бернарду Силва был первым приобритением Гвардиолы у руля "Ман Сити".