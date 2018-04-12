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Флешмоб к женскому финалу Лиги чемпионов в Киеве
13:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Марина Порошенко вместе с Андреем Павелко презентовали благотворительный флешмоб #пригласиОсобенногоДругаНаФутбол.

Для того, чтобы украинские дети смогли увидеть красоту настоящего европейского футболу во время финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, Марина Порошенко вручила 200 первых благотворительных билетов детям с особенными образовательными потребностями, детям воинов АТО, детям-переселенцам из Крыма и Востока Украины, а также юным талантам детско-юношеских футбольных школ.

Помимо билетов дети получили подарки от Федерации футбола Украины та посетили мастер-класс профессиональных футболисток на стадионе Научно-тренировочного комплекса имени Виктора Банникова.

Также жена Президента обратилась ко всем с просьбой поддержать этот флешмоб, купить билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и подарить их своим особенным друзьям.

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Новости спорта, Андрей Павелко, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФФУ.
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