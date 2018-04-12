Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На звание лучшего игрока ответных матчей четвертьфинала претендуют форвард Ювентуса Марио Манджукич, оформивший дубль в ворота Реала; полузащитник Баварии Арьен Роббен; нападающий Ромы Эдин Джеко, который забил гол Барселоне; нападающий Ливерпуля Садио Мане.

Напомним, в полуфинал Лиги чемпионов прошли Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.