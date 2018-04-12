Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Новости спорта: УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На звание лучшего игрока ответных матчей четвертьфинала претендуют форвард Ювентуса Марио Манджукич, оформивший дубль в ворота Реала; полузащитник Баварии Арьен Роббен; нападающий Ромы Эдин Джеко, который забил гол Барселоне; нападающий Ливерпуля Садио Мане.
Напомним, в полуфинал Лиги чемпионов прошли Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.