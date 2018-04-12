Фердинанд: Салаху потребуется 15 лет, чтобы выйти на один уровень с Роналду

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение, что полузащитнику "Ливерпуля" Мохамеду Салаху понадобится ещё много лет, чтобы выйти на один уровень с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" египтянин забил свой 39-й гол в сезоне. После встречи с "Ювентусом" на счету Роналду на два мяча больше — 41.

"Салах показывает выдающуюся игру и проводит великолепный сезон, но ему потребуется 15 лет, чтобы выйти на один уровень с Криштиану Роналду", — цитирует Фердинанда BT Sport.