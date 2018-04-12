Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Лига Европы: расписание матчей 12 апреля
Новости: Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
X

Фердинанд: Салаху потребуется 15 лет, чтобы выйти на один уровень с Роналду

Мохамед Салах
18:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Рио Фердинанд прокомментировал игровую форму Мохамеда Салаха.

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение, что полузащитнику "Ливерпуля" Мохамеду Салаху понадобится ещё много лет, чтобы выйти на один уровень с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" египтянин забил свой 39-й гол в сезоне. После встречи с "Ювентусом" на счету Роналду на два мяча больше — 41.

"Салах показывает выдающуюся игру и проводит великолепный сезон, но ему потребуется 15 лет, чтобы выйти на один уровень с Криштиану Роналду", — цитирует Фердинанда BT Sport.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Реал, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Кроос - о поведении Буффона: Ему придется смириться с этим "Бавария" - "Севилья" 0:0: обзор матча Лиги чемпионов (Видео) Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом

Последние новости

Влад Яма заинтриговал фанов снимком с женой Клопп - о возможном уходе Салаха Корь в Украине: во Львове умер ребенок
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом
05 Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды
Новости сегодня
18:58 Усэйн Болт: Хочу серьезно заниматься футболом
18:57 Джошуа: За $ 50 млн подпишу контракт на бой с Уайлдером завтра же
18:56 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
18:45 В Греции разбился истребитель
18:41 Эксперты рассказали, какими будут цены на новые модели iPhone
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода в Киеве побила очередной рекорд Погода в Киеве побила очередной рекорд
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью
Добавить комментарий
0