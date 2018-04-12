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"Динамо" планирует продлить сотрудничество с вратарем Бойко

Денис Бойко
23:08 Сегодня Телеграф
Динамомания
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Денис Бойко может продолжить свои выступления в киевском клубе.

Как стало известно "Динамомании", "Динамо" планирует продлить сотрудничество с голкипером Денисом Бойко, арендованным у турецкого "Бешикташа". Напомним, что 30-летний вратарь перебрался в Киев в конце февраля, заменив в основе травмированного Георгия Бущана. С тех пор Бойко, который является воспитанником "Динамо", провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустив в них 9 мячей.

Пока неизвестно, будут ли киевляне выкупать контракт Бойко или постараются продлить его аренду. Также нужно отметить, что на конец сезона у голкипера запланирована операция на бедре, после которой он пропустит определенный промежуток времени, который уйдет на реабилитацию и возвращение прежней физической формы.

Отметим, что Бойко перебрался в "Бешикташ" в январе 2016 года из "Днепра". Тогда его трансфер, по информации ряда СМИ, обошелся турецкому гранду в 3,3 млн евро, а само соглашение было рассчитано на три года. За свою карьеру Бойко успел поиграть за различные команды "Динамо", отдавался в аренду в киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс". Летом 2013 года голкипер перебрался в "Днепр", сразу же стал основным игроком команды, с которой дошел до финала Лиги Европы.

Но в "Бешикташе" Бойко не удалось проявить себя, за два года отыграв всего 5 матчей за основу турецкого гранда. Также отдавался в аренду в клуб Примеры "Малага", но и там провел лишь 5 поединков.

Первую половину нынешнего сезона Бойко провел без игровой практики, так как тренерский штаб и руководство "Бешикташа" решило не вносить голкипера в заявку команды на сезон.

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Новости спорта, Денис Бойко, Новости футбола, ФК Бешикташ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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