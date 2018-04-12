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"Манчестер Юнайтед" не продаст летом Рашфорда

Маркус Рашфорд
22:10 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Талантливый молодой форвард "МЮ" Маркус Рашфорд останется в команде Жозе Моуриньо.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать форварда Маркуса Рашфорда предстоящим летом, сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что 20-летний англичанин недоволен своим положением в клубе и намерен в ближайшее трансферное окно перейти в команду, где будет игроком основы.

Из последних 16 игр «Манчестер Юнайтед» Рашфорд провёл пять в стартовом составе.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Маркус сыграл 29 матчей, из них 14 в основе, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Новости спорта, АПЛ, Маркус Рашфорд, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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