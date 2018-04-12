ЦСКА - "Арсенал": 0:0 онлайн-трансляция матча

ЦСКА 0:0 "Арсенал"

Первый матч 1:4 (Видео)

2' - "Арсенал" взял мяч под контроль в дебюте встречи.

Матч начался!

22:03 - Команды выходят на поле, звучит гимн Лиги Европы.

12 апреля в Москве, на ЦСКА Арене состоится ответная игра 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА - "Арсенал". Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 22:05 по киевскому времени. В этой статье будут доступны видео лучших моментов поединка.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

"Арсенал": Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Где смотреть:

В прямом эфире этот матч в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начала трансляции в 21:55.

Прогноз букмекеров:

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом матча. Так специалисты William Hill на победу лондонцев дают коэффициент 2,30, победа ЦСКА котируется коэффициентом 3, 00, ничейный результат - 3,50.

Слова перед матчем:

"У нас есть преимущество, но нужно постараться выиграть снова". Необходимо сконцентрироваться и хорошо сделать свою работу. Сейчас лишь четвертьфинал, для полуфинала и финала надо показать превосходную игру. Победа в Лиге Европы, безусловно, одна из важнейших целей этого сезона", - передает слова главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера пресс-служба УЕФА.

"Если играть без веры, то ничего не получится. Нам нужно выйти на поле с верой, что можно ситуацию изменить. Тактические составляющие или в целом план на игру, конечно, попробуем изменить. Но это не гарантирует, что игра станет лучше или хуже. У меня есть определённый план, но надо пообщаться с врачами, с игроками. Мы ещё не до конца восстановлены к завтрашней игре. Окончательные решения будем принимать позже", - передает слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Чемпионат.

А судьи кто?

Рассудит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Помощники рефери:

Торстен Шиффнер

Марко Ахмюллер

Четвертый рефери:

Рафаэль Фольтин

Дополнительные помощники рефери:

Даниэль Зиберт

Саша Штегеманн