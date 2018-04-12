Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости спорта: Сразу 4етыре игрока "Ромы" попали в команду недели Лиги чемпионов.
Стали известны имена футболистов, попавших в состав символической сборной главного клубного турнира. В состав попали сразу четыре игрока Ромы, которой удалось пройти Барселону.
Официальный сайт УЕФА в своем твиттере опубликовал команду недели Лиги чемпионов.
Команда недели в #ЛигаЧемпионов
Кто-то удивлен наличию в ней сразу 4 игроков "Ромы"? pic.twitter.com/Y3y9NE25BT
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 апреля 2018 г.
Команда недели:
Вратарь: Давид Сория (Севилья).
Защитники: Александр Коларов (Рома), Костас Манолас (Рома), Матс Хуммельс (Бавария), Хави Мартинес (Бавария), Клеман Лангле (Севилья).
Полузащитники: Блез Матюиди (Ювентус), Даниэле Де Росси (Рома).
Нападающие: Марио Манджукич (Ювентус), Эдин Джеко (Рома), Мохамед Салах (Ливерпуль).