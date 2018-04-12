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Определена команда недели в Лиге чемпионов

Лига чемпионов
20:02 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Сразу 4етыре игрока "Ромы" попали в команду недели Лиги чемпионов.

Стали известны имена футболистов, попавших в состав символической сборной главного клубного турнира. В состав попали сразу четыре игрока Ромы, которой удалось пройти Барселону.

 Официальный сайт УЕФА в своем твиттере опубликовал команду недели Лиги чемпионов.

Команда недели:

Вратарь: Давид Сория (Севилья).

Защитники: Александр Коларов (Рома), Костас Манолас (Рома), Матс Хуммельс (Бавария), Хави Мартинес (Бавария), Клеман Лангле (Севилья).

Полузащитники: Блез Матюиди (Ювентус), Даниэле Де Росси (Рома).

Нападающие: Марио Манджукич (Ювентус), Эдин Джеко (Рома), Мохамед Салах (Ливерпуль).

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