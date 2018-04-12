https://telegraf.com.ua/files/2018/04/cska-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4008009-tsska-arsenal-startovyie-sostavyi-komand.html
ЦСКА - "Арсенал": стартовые составы команд
21:14 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня, 12 апреля, состоится ответный четвертьфинал Лиги Европы ЦСКА - "Арсенал".
Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.
"Арсенал": Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Telegraf.com.ua