Команде Реброва не хватило одного очка для чемпионства
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Аль-Ахли из Джидды под руководством Сергея Реброва в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл аутсайдера Ухуд – 1:0.
Увы, этой победы оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Подопечным украинского специалиста нужно было рассчитывать на потерю очков Аль-Хилаля в матче с Аль-Фатехом, но встреча закончился со счетом 4:1.
В итоге после 26 туров у Аль-Хилаля 56 очков, а у команды Реброва – 55. Фактически, решающим в борьбе за чемпионство стал матч предпоследнего тура, в котором Аль-Ахли и Аль-Хиляль сыграли между собой вничью 0:0.